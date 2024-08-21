Düğün hazırlığı yapıyorlardı! Nişanlı çift kazada can verdi

Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki nişanlı çift hayatını kaybetti.

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Cengiz Akdağ (23) idaresindeki otomobil, Zile kavşağında Mustafa Özkader'in (50) kullandığı kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Nurcan Yalnız (24) hayatını kaybetti, sürücü Cengiz Akdağ yaralandı. Yalnız'ın cenazesi Cenaze Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akdağ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alınarak, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kazada hayatını kaybeden Nurcan Yanlız ile Cengiz Akdağ'ın kısa süre önce nişanlandıkları, düğün hazırlıklarıyla ilgili Ankara'ya gittikleri ve memleketleri Yozgat'ın Çekerek ilçesine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.