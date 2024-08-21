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Özgür Özel kırılan ayağının röntgen filmini paylaştı

Özgür Özel kırılan ayağının röntgen filmini paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, silahla ayağından vurulduğu iddialarına karşı röntgen filmini paylaştı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ayağının kırılmasıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu.

Evinde ayağının kırıldığını söyleyen Özel'e  rağmen sosyal medyada Özel'in ayağındar silahla vurulduğu iddiası ortaya atıldı.

Haberler üzerine açıklama yapan Özel, önceki gün iddialara ilişkin "Bu paylaşımı ilk önce sabah saatlerinde FETÖ’cü hesaplar paylaştı, ben bu paylaşımları görünce FETÖ’cülerin peşinden gidenlerin de bunları paylaştığını gördüm. Benim Güven Hastanesi'nde çekilen filmin e-sağlık üzerinden e-devlet’e yüklüdür. İsteyen bakabilir. Devletin elinde olan filmde parmaktaki kırık ortadadır isteyene filmi de atabilirim’ diye yanıt verdi.

Özel, ayağının nasıl kırıldığını yazar İsmail Saymaz'a böyle anlattı:

“Manisa’da evde ahşap merdivende iki – üç basamak kala topuk üstü düştüm. Yani, üç basamak vardı. Topuğum üçüncü basamağı sıyırdı. İkinci basamağa gelince kendimi kurtarayım diye topuk üstü zıpladım. Sol parmak üstüne zemine basınca tık etti. Baktım, şişti. Buz koyduk. Ortopedist arkadaşımı aradım. Dedi ki “İki saatte bir buz yap, yarın film çektir. Kırık gibi gözükmüyor. Ya çatlak ya doku zedelenmesi”

Özel bugün de ayağının çekilen röntgen filmini paylaştı

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