'Mehmet Şimşek görevinden istifa etmek istedi' iddiasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevinden istifa etmek istediğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili çıkan iddialara yönelik bir açıklama yaptı.

Açıklamada bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Bakan Şimşek’in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.