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Kağıthane'de duvar yazısı önünde poz verdi! 16 yaşındaki çocuğu döverek öldürdüler

Kağıthane'de duvar yazısı önünde poz verdi! 16 yaşındaki çocuğu döverek öldürdüler

Kağıthane'de "Ayazağa kedileri geliyorum" yazılı duvarın önünde arkadaşları ile birlikte poz veren 16 yaşındaki Emir Koçhan fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Yazıyı yazanlar Emir'in peşine düştü, talihsiz çocuk feci şekilde öldürüldü...

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16 yaşındaki Emir Koçhan, Kağıthane'de bir parkın duvarındaki yazı önünde poz verdi bu ise onu ölüme götürdü. İddialara göre Emir Koçan ve arkadaşları "Ayazağa kedileri geliyorum" yazılı duvarın önünde fotoğraf çektirdikten sonra sosyal medyada paylaştı. Yazıyı yazanlar ise Emir'e tehditler savurdu. 

Sosyal medyada uzun süren tartışmanın ardından taraflar Ayazağa'da orman içerisinde ıssız bir yerde buluştu. Kalabalık grup Emir'e saldırmaya başladı. Uzun süre dayak yiyen talihsiz genç yere yığıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emir Koçhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

"Şaka yaptığını sandılar"

Kanal D Haber'e konuşan acılı aile "Emir bayıldıktan sonra da şaka yapıyor diye boğazını sıkıyorlar. Orada nefessiz kalıyor. 20 dakika kalbi durduğu için beyin ölümü gerçekleşiyor." dedi. 

4 çocuk tutuklandı

Emire saldıran 4 çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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