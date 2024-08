BM yetkilisi, Gazze'deki yıkımı paylaştı: Şehirler artık mezarlık

Louise, sosyal medya hesabından Gazze kentinde kayda aldığı kısa bir görüntü paylaştı.

Görüntüde, neredeyse hedef alınmayan binanın bulunmadığı kentteki ağır yıkım dikkati çekiyor.

Saldırılar nedeniyle meydana gelen molozlarla dolup taşan sokakların boş olduğu görülüyor.

"Hayat" emaresine rastlanmayan kentin sokaklarında, kameraya tek bir canlı bile yansımıyor.

It’s rare to see buildings without damage or total destruction anymore. Any building fully intact stands out.



Hundreds of thousands of homes & lives destroyed. Stories of children, mothers, fathers, even entire families still buried underneath rubble. Cities are now graveyards. pic.twitter.com/G3Ea2NDVHr