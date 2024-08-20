BIST 9.982
DOLAR 33,87
EURO 37,73
ALTIN 2.736,92
HABER /  DÜNYA

BM yetkilisi, Gazze'deki yıkımı paylaştı: Şehirler artık mezarlık

BM yetkilisi, Gazze'deki yıkımı paylaştı: Şehirler artık mezarlık

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze kentindeki yıkımı gözler önüne seren görüntüler paylaştı.

Abone ol

Louise, sosyal medya hesabından Gazze kentinde kayda aldığı kısa bir görüntü paylaştı.

Görüntüde, neredeyse hedef alınmayan binanın bulunmadığı kentteki ağır yıkım dikkati çekiyor.

Saldırılar nedeniyle meydana gelen molozlarla dolup taşan sokakların boş olduğu görülüyor.

"Hayat" emaresine rastlanmayan kentin sokaklarında, kameraya tek bir canlı bile yansımıyor.

"Şehirler artık mezarlık"

Louise görüntüyle birlikte paylaştığı mesajında, kentte tamamen yıkılmamış veya hedef alınmamış binaya rastlamanın zor olduğunu belirtti.

Kentteki yıkıma dikkati çeken Louise, "Yüz binlerce ev ve hayat yok edildi. Çocukların, annelerin, babaların hatta ailelerin hikayeleri molozlar altında gömülü. Şehirler, artık mezarlık." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı: Derin üzüntü duydum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı: Derin üzüntü duydum
Lukaşenko NATO'ya resti çekti! Üçüncü Dünya Savaşı...
Lukaşenko NATO'ya resti çekti! Üçüncü Dünya Savaşı...
Kağıthane'de öldürülen Filistinlinin 3 katil zanlısı Romanya'da yakalandı
Kağıthane'de öldürülen Filistinlinin 3 katil zanlısı Romanya'da yakalandı
Eren Erdem CHP'den istifa etti
Eren Erdem CHP'den istifa etti
İzmir Menderes'teki orman yangını kontrol altında
İzmir Menderes'teki orman yangını kontrol altında
Hasan Arat isyan etti: 22 kişi gitti hala bitmedi
Hasan Arat isyan etti: 22 kişi gitti hala bitmedi
Hamas'tan ABD Başkanı Joe Biden'a tepki
Hamas'tan ABD Başkanı Joe Biden'a tepki
Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçında neden sahaya girdiğini açıkladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçında neden sahaya girdiğini açıkladı
CHP lideri Özgür Özel tarih verdi! "Filistin'e güçlü bir heyetle gideceğiz"
CHP lideri Özgür Özel tarih verdi! "Filistin'e güçlü bir heyetle gideceğiz"
AK Parti kurucularından Nazif Gürdoğan yol yolculuğuna uğurlandı
AK Parti kurucularından Nazif Gürdoğan yol yolculuğuna uğurlandı
Karın ağrısı ile hastaneye gitti! Genç kızın midesinden çıkan doktorları da şoke etti
Karın ağrısı ile hastaneye gitti! Genç kızın midesinden çıkan doktorları da şoke etti