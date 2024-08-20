BM yetkilisi, Gazze'deki yıkımı paylaştı: Şehirler artık mezarlık

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze kentindeki yıkımı gözler önüne seren görüntüler paylaştı.Abone ol
Louise, sosyal medya hesabından Gazze kentinde kayda aldığı kısa bir görüntü paylaştı.
Görüntüde, neredeyse hedef alınmayan binanın bulunmadığı kentteki ağır yıkım dikkati çekiyor.
Saldırılar nedeniyle meydana gelen molozlarla dolup taşan sokakların boş olduğu görülüyor.
"Hayat" emaresine rastlanmayan kentin sokaklarında, kameraya tek bir canlı bile yansımıyor.
It’s rare to see buildings without damage or total destruction anymore. Any building fully intact stands out.— Louise Wateridge (@UNWateridge) August 20, 2024
Hundreds of thousands of homes & lives destroyed. Stories of children, mothers, fathers, even entire families still buried underneath rubble. Cities are now graveyards. pic.twitter.com/G3Ea2NDVHr
"Şehirler artık mezarlık"
Louise görüntüyle birlikte paylaştığı mesajında, kentte tamamen yıkılmamış veya hedef alınmamış binaya rastlamanın zor olduğunu belirtti.
Kentteki yıkıma dikkati çeken Louise, "Yüz binlerce ev ve hayat yok edildi. Çocukların, annelerin, babaların hatta ailelerin hikayeleri molozlar altında gömülü. Şehirler, artık mezarlık." ifadesini kullandı.