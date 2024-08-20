Karın ağrısı ile hastaneye gitti! Genç kızın midesinden çıkan doktorları da şoke etti
Hatay'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran genç kızın midesinden 2 kilogram kıl yumağı çıkarıldı.Abone ol
İskenderun ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Ö.A, karın ağrısı şikayetiyle İskenderun Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Süleyman Belli, yaptığı endoskopi sonucu Ö.A'nın midesinde kitleye rastladı.
Ameliyata alınan genç kızın midesinden, 2 kilogram ağrılığında ve 50 santimetre uzunluğunda kıl yumağı çıkarıldı.
Belli, AA muhabirine, meslek hayatında kıl yumağından oluşan bu kadar büyük kitleye ilk defa rastladığını söyledi.