Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da tatil ve yatırım fırsatı

Sur Tatil Evleri GYO Genel Müdürü Ömer Faruk Elmas, "Bu projede, ev sahipleri tatil yapmak istedikleri zaman devre mülklerini diledikleri gibi kullanabilecekler, kullanmadıkları zaman ise kiraya vererek ek gelir elde etme şansına sahip olacaklar"dedi

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Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Sur Yapı Tatil Evleri Antalya projesinde müşterilerine tatil ve yatırım fırsatını bir arada sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sur Tatil Evleri GYO, peşinatsız ve ara ödemesiz seçeneklere ek olarak aynı taksit tutarıyla yılda iki hafta süreli devre mülk sahibi olma imkanı sunuyor.

Yeni nesil devre mülk konseptiyle eşyalı olarak sunulan tatil evleri, hem tatil amaçlı kullanılabiliyor hem de kiraya verilerek gelir elde edilebiliyor. Devre mülkler 24 aya varan faizsiz taksit seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Tatil Evleri GYO Genel Müdürü Ömer Faruk Elmas, projenin tatil anlayışına yeni bir soluk getirdiğini belirterek projenin, modern mimarisi, geniş sosyal olanakları ve doğayla iç içe tasarımıyla öne çıktığını belirtti.

Elmas, 'Tatil bütçenizle hem kendi tatil evinize sahip olabiliyor hem de ömür boyu tatil garantisi elde ediyorsunuz. Üstelik şimdi devre mülk alıcılarına cazip ödeme koşulları da sunuyoruz. Peşinatsız, ara ödemesiz ve 24 aydan başlayan taksit avantajlarıyla devre mülk alıcılarıyla buluşturuyoruz. Bu kampanyamız özelinde sizi kredisiz ve vade farksız olarak Sur Tatil Evleri GYO bünyesinde taksitlendirerek ödeme imkanı sağlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

- Tatil evleri yatırım aracına dönüşecek

Projeyle, tatil yapmanın yanı sıra yatırım fırsatı da sunduklarını vurgulayan Elmas, Antalya gibi turistik açıdan popüler konumdaki tatil evlerinin kiralanma potansiyelinin de oldukça yüksek olduğuna değindi.



Elmas, 'Sur Yapı Tatil Evleri, sunduğu kiralama opsiyonuyla tatil evinizi değerlendirme imkanı sağlıyor. Bu projede, ev sahipleri tatil yapmak istedikleri zaman devre mülklerini diledikleri gibi kullanabilecekler, kullanmadıkları zaman ise kiraya vererek ek gelir elde etme şansına sahip olacaklar. Bu sayede, Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, sadece tatil yapmakla kalmayıp, tatil evinizi bir yatırım aracı olarak da kullanabileceğiniz bir fırsat sunuyor.' değerlendirmesinde bulundu.



Projenin, iç tasarımından sosyal olanaklarına kadar her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarladığına dikkati çeken Elmas, devre mülk sahiplerinin tercihine göre sunulacak kişiye özel hizmetlerin yeni nesil tatil evlerinin en önemli özelliklerinden biri olarak öne çıktığının altını çizdi.



7/24 otel hizmetlerinin sunulacağı bilgisini paylaşan Elmas, şunları kaydetti:



'Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, küçük ev aletlerinden çamaşır makinesine kadar ihtiyaç duyulabilecek her şeyi içerisinde barındırıyor. Devre mülk sahipleri, tatil organizasyonlarını yaparken bütçelerini kişi başına hesap etmek yerine bir kez ödeyerek geniş aileleriyle birlikte olmanın tadını çıkaracak. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'daki geniş balkonlu evler, birçok kişinin konaklamasına imkan tanıyacak şekilde tasarlandı. 66 metrekareden 143 metrekareye kadar daire seçenekleri bulunan devre mülklerde 1+1 evler 4 kişi, 2+1 evler 6 kişi, 3+1 evler ise 8 kişi kapasitesine sahip. Devre mülk sakinleri, beyaz eşyalar, oturma grupları, küçük ev aletleri ve ev tekstili gibi her türlü ihtiyaca cevap veren eşyaları evlerinde kullanıma hazır halde bulacak.'

Tatil evlerinde kumsallı yüzme havuzu ve Konyaaltı sahilinde kendine ait bir plajı bulunduğuna vurgu yapan Elmas, farklı büyüklük ve konseptlerde tematik havuzların bulunduğunu, birçok aktivite alanının da yer aldığını anlattı.

Projenin Kepez Kent Ormanı'na komşu olduğunu anımsatan Elmas, 'Orman alanı içinde ayrıca komşularla birlikte hoş vakit geçirilebilecek kır kahvesi, kır lokantası, kafe gibi alanlar da mevcut. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da ayrıca macera parkuru, paintball sahası, mini bowling alanı, tenis kortu, mini futbol sahası, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, etkinlik alanları, gölet, dinlenme alanları, piknik ve barbekü alanlarının yanı sıra yoga, pilates, voleybol, futbol, basketbol, tenis ve kardio gibi sporların yapılabileceği bir spor kulübü de yer alıyor.' açıklamasında bulundu.