BIST 9.980
DOLAR 33,89
EURO 37,65
ALTIN 2.755,63
HABER /  DÜNYA

Ukrayna'dan Ukrayna Ortodoks Kilisesi kararı

Ukrayna'dan Ukrayna Ortodoks Kilisesi kararı

Ukrayna Parlamentosu, ülkede Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerini yasaklama kararını kabul etti.

Abone ol

Parlamento genel kurulunda "Rusya Federasyonu ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere dini kuruluşların Ukrayna topraklarındaki faaliyetlerinin yasaklanmasına yönelik" yasa tasarısının oylaması yapıldı.

Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerini yasaklayan tasarı, oylamaya katılan 322 milletvekilinin 265'nin oyu ile kabul edildi.

Rusya'dan tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Parlamentosu'nun aldığı karara tepki gösterdi.

Zaharova, Rus "Zvezda" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Buradaki hedef, gerçek Ortodoksluğu kökten yok edip, bunun yerine sahte Ortodoks Kilise yaratmaktır. Bu, Ukrayna'da Ortodoksluğun yok edilmesidir." ifadesini kullandı.

Zaharova, Ukrayna kilisesinin "ayrılıkçı" olduğunu ve Rus Patrikhanesi'ne bağlı kutsal yapıları ele geçirdiğini savundu.

Ukrayna'da kiliselerin durumu

Ukrayna'da bazı din adamları, Moskova kiliselerine karşılık, Kiev Patrikhanesi Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna Bağımsız (Otosefal) Ortodoks Kilisesi'ni kurduklarını ilan etmişti.

Ancak, Ortodoksluk mezhebinde bu yapılanmanın geçerli olabilmesi için bu kiliselerin, Fener Rum Patrikhanesi ya da diğer patrikhanelerin yarısı tarafından tanınması kuralı bulunuyordu.

Halkın büyük çoğunluğunun Ortodoks mezhebine mensup olduğu Ukrayna'da, kiliselerin bir kısmı Moskova Patrikhanesi'nin, bir kısmı da Kiev Patrikhanesi'nin kontrolünde yer alıyordu. Bazı kiliseler de Ukrayna Bağımsız Ortodoks Kilisesi'ne aitti.

2018'de dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'ne başvurarak 1992'de kurulan Kiev Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne otosefal (Ortodokslukta kendilerine ait bir baş tarafından yönetilen Ortodoks kiliselerine verilen ad) verilmesini istemişti. Fener Rum Patrikhanesi bu bağımsızlık hakkını istişarelerin ardından vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
"Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği" iddiası! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama
"Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği" iddiası! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama
Antalya'da eski meclis üyesini silahla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Antalya'da eski meclis üyesini silahla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Son dakika! Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Son dakika! Merkez Bankası'ndan faiz kararı
DSÖ Sözcüsü açıkladı! M çiçeği virüsü alarmı, maske geri mi dönüyor?
DSÖ Sözcüsü açıkladı! M çiçeği virüsü alarmı, maske geri mi dönüyor?
İsrailli aşırı sağcı bakan Smotrcih'in tepki çeken Kudüs planı
İsrailli aşırı sağcı bakan Smotrcih'in tepki çeken Kudüs planı
Elon Musk 'kabinede görev almaya hazırım' dedi
Elon Musk 'kabinede görev almaya hazırım' dedi
Alışveriş merkezinde yangın paniği!
Alışveriş merkezinde yangın paniği!
Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı
Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı
Trump'tan canlı yayın açıklaması: Harris katılmayacak
Trump'tan canlı yayın açıklaması: Harris katılmayacak
Kütahya Tavşanlı Höyük'te 3 bin 750 yıllık keşif! Fayans silindir mühür bulundu
Kütahya Tavşanlı Höyük'te 3 bin 750 yıllık keşif! Fayans silindir mühür bulundu
Kocaeli sahillerinde 2 haftada 417 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Kocaeli sahillerinde 2 haftada 417 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu açıklandı! Barış Alper Yılmaz şoku...
Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu açıklandı! Barış Alper Yılmaz şoku...