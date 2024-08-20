BIST 10.069
DOLAR 33,83
EURO 37,52
ALTIN 2.743,58
HABER /  DÜNYA

Elon Musk 'kabinede görev almaya hazırım' dedi

Elon Musk 'kabinede görev almaya hazırım' dedi

Amerikalı elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kazanması durumunda kabinede görev almaya "hazır" olduğu mesajını verdi.

Abone ol

Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformunda, ABD başkanlık seçimine ilişkin paylaşım yaptı.

Kendini "bakan" olarak tasvir eden yapay zekayla oluşturulmuş bir fotoğraf paylaşan Musk, "Hizmet etmeye hazırım." ifadesini kullandı.

Söz konusu paylaşım, Trump'ın bir medya kuruluşuna, başkanlık seçimi kazanması durumunda kabinede veya Beyaz Saray'da danışman olarak Musk'a öneride bulunacağına dair açıklamasının ardından geldi.

ABD'li milyarder Musk'ın bu paylaşımı 24 milyondan fazla görüntüleme aldı.

Trump, 13 Ağustos'ta X platformunda 1 milyondan fazla kişinin katıldığı sohbet odasında Musk'a bir röportaj vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Alışveriş merkezinde yangın paniği!
Alışveriş merkezinde yangın paniği!
Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı
Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı
Trump'tan canlı yayın açıklaması: Harris katılmayacak
Trump'tan canlı yayın açıklaması: Harris katılmayacak
Kütahya Tavşanlı Höyük'te 3 bin 750 yıllık keşif! Fayans silindir mühür bulundu
Kütahya Tavşanlı Höyük'te 3 bin 750 yıllık keşif! Fayans silindir mühür bulundu
Kocaeli sahillerinde 2 haftada 417 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Kocaeli sahillerinde 2 haftada 417 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu açıklandı! Barış Alper Yılmaz şoku...
Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu açıklandı! Barış Alper Yılmaz şoku...
BDDK'den enflasyon muhasebesine geçiş hazırlıklarına ilişkin açıklama
BDDK'den enflasyon muhasebesine geçiş hazırlıklarına ilişkin açıklama
Çevreyi kirleten tesislere 7 ayda 1,1 milyar liralık ceza
Çevreyi kirleten tesislere 7 ayda 1,1 milyar liralık ceza
Balıkesir'de tarladaki su kuyusu kazısında toprak altında kalan çiftçi öldü
Balıkesir'de tarladaki su kuyusu kazısında toprak altında kalan çiftçi öldü
Deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Avukat hem dolandırıldı hem de ahlaksız teklif aldı! "Benimle yatarsan sana paranı veririm"
Avukat hem dolandırıldı hem de ahlaksız teklif aldı! "Benimle yatarsan sana paranı veririm"
Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu, İslam Memiş'ten 'borçlanmayın' uyarısı
Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu, İslam Memiş'ten 'borçlanmayın' uyarısı