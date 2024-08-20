Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu, İslam Memiş'ten 'borçlanmayın' uyarısı

Altın fiyatları yatırımcının odağında...Yükseliş devam ediyor. Gram altın 2 bin 700 lirayı aştı. Analistler ne diyor? İşte altın piyasası...

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Dün, 2 bin 695 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, bu seviyelerden gelen alımlarla yükselişe geçerek günü 2 bin 717 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından 2 bin 719 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 513 liradan ve cumhuriyet altını 17 bin 983 liradan satılıyor.

Analistler, Fed'in faiz indirim sürecine girme ihtimalinin güçlenmesinin ons altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.