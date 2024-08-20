Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu, İslam Memiş'ten 'borçlanmayın' uyarısı
Altın fiyatları yatırımcının odağında...Yükseliş devam ediyor. Gram altın 2 bin 700 lirayı aştı. Analistler ne diyor? İşte altın piyasası...Abone ol
Dün, 2 bin 695 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, bu seviyelerden gelen alımlarla yükselişe geçerek günü 2 bin 717 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından 2 bin 719 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 513 liradan ve cumhuriyet altını 17 bin 983 liradan satılıyor.
Analistler, Fed'in faiz indirim sürecine girme ihtimalinin güçlenmesinin ons altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de sosyal medya hesabından önemli bir uyarıda bulundu. Memiş şunları söyledi:
Döviz ve altın borçlanmayın.Eski ev, eski araba alın. Zorunlu olmadıkça gereksiz alış-veriş yapmayın. Paranızın kıymetini bilin. Şımarıklık yapan sistemin kölesi olacak. Hergün şikayet, hergün eleştirerek hayatını hebâ edecek. Siz aksine daha çok çalışın, gerekirse ek iş yapın. Mal sahibi olan son nesil biziz.