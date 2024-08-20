Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi hayatını kaybetti

Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Alınan bilgiye göre, zihinsel engeli Ayhan Özçelik (40), dün Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gitti.

Gece saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada köpeklerin saldırısına uğrayan Özçelik, ağır yaralandı.

Sabaha karşı olayın yaşandığı yere çöp toplamak için gelen temizlik işçileri, köpeklerin, yerde yatan bir kişinin başında havladıklarını görmeleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özçelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.