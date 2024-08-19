Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçında Hatayspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı.

Mersin Stadı'nda oynanan mücadele iki takımın karşılıklı golleri ile 1-1 berabere tamamlandı. Maçta Hatayspor'un golünü 21. dakikada Joelseon Fernandes atarken Kasımpaşa'nın beraberlik sayısını 90+1. dakikada Nuno Da Costa kaydetti.

Bu sonuçla birlikte her iki takım da sahadan beraberlikle ayrıldı ve 1 puana yükseldiler.

Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde Adana Demirspor ile 3 puan maçına çıkacak.