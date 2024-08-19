İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

33 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

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İspanyol ekibi Barcelona forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, milli takımı bıraktığını duyurdu.

Son olarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kaptan olarak görev yapan İlkay, Almanya Milli Takımı'nda 82 kez forma giydi.

33 yaşındaki futbolcu bu kararını sosyal medya hesabından yaparak duygularını paylaştı.

"MİLLİ TAKIM KARİYERİME SON VER ZAMANININ GELDİĞİNE KARAR VERDİM"

İlkay, şu ifadeleri kullandı:

Birkaç hafta düşündükten sonra milli takım kariyerime son verme zamanının geldiğine karar verdim. Kendi ülkem için 82 uluslararası maça büyük bir gururla bakıyorum; bu sayı, 2011'de A Milli Takım için ilk maçıma çıktığımda asla hayal edemeyeceğim bir rakamdı. Benim için en önemli nokta, geçen yaz kendi evimizdeki Avrupa Şampiyonası'nda kaptan olarak takıma liderlik edebilmem büyük bir onurdu! Bunca yıldan sonra nihayet milletimizi yeniden gururlandırmayı başardık; bunda benim de bir rol oynayabilmem beni çok mutlu ediyor. Ancak turnuvadan önce bile vücudumda ve kafamda belli bir yorgunluk hissettim ve bu beni düşündürdü. Kesinlikle bu milli takımın taraftarı olmaya devam edeceğim ve yükselişin birlikte devam edeceğini çok umuyorum; bizi 2026 Dünya Kupası'nda en yakın şampiyonluk adaylarından biri olmaktan alıkoyacak hiçbir şey kalmayacak. Harika bir antrenörümüz, gerçekten güçlü bir ekibimiz ve harika bir takım ruhumuz var. Bu yolculukta bana eşlik eden tüm taraftarlara, çalışanlara, antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim.