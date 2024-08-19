Dışişleri Bakanlığı: Eli kanlı Netanyahu en kısa sürede hesap vermeli

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de çoğunluğu çocuk ve kadın 40 binden fazla Filistinli'nin öldürülmesini kınayarak, insani yardım görevlilerinin de öldürülmesinin insanlığa karşı suç olduğunu belirtti.

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Bakanlığın X hesabından 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, dünyanın her köşesinde fedakarca görev yapan insani yardım görevlilerinin şükranla anıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gazze'de çoğunluğu çocuk ve kadın 40 binden fazla masum Filistinli kardeşimizi katleden İsrail, başta UNRWA (Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) çalışanları olmak üzere insani yardım görevlilerini ve gönüllülerini de ayrım gözetmeksizin öldürerek insanlığa karşı suç işlemeye devam etmektedir."

Paylaşımda, "eli kanlı Netanyahu hükümetinin" uluslararası mahkemeler önünde en kısa sürede hesap vermesi gerektiği vurgulandı.