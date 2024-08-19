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Hepsiburada'nın moda haftasına özel kampanyası sürüyor

Hepsiburada'nın moda haftasına özel kampanyası sürüyor

Hepsiburada, 22 Ağustos'a kadar sürecek moda haftası kampanyasıyla moda tutkunlarını alışveriş yapmaya davet ediyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, moda haftası boyunca birbirinden şık ve trend ürünleri cazip fiyatlarla kullanıcılarına sunuyor.

Kampanya süresince, kullanıcılar en sevilen markaların ve popüler eğilimlerin yer aldığı geniş ürün yelpazesinde cazip indirimlerden faydalanabiliyor.

Moda haftası boyunca her zevke ve stile uygun binlerce üründe indirimler yapılıyor.

Şirket, moda haftasıyla modaseverlere "Şimdi Al, 3 Ay Sonra Öde" kampanyasıyla ödeme kolaylığı sağlarken kampanyayla kullanıcılar, beğendikleri ürünleri satın alıp, ödemelerini 3 ay erteleyebiliyor.

Etkinlik süresince, seçili ürünlerde büyük indirimler ve avantajlı ödeme seçenekleri bulunuyor.

Hepsiburada'nın moda haftası kapsamında, kullanıcılar birçok tanınmış markanın en sevilen ürünlerini keşfedebiliyor.


Kampanya süresince özellikle "Giyim", "Ayakkabı & Çanta", "Güzellik", "Aksesuar" ve "Anne & Çocuk" kategorilerinde yer alan ürünlerde büyük indirimler sunuluyor. Adidas, Columbia, Atasay, Kiğılı, L'Oreal ve daha birçok popüler markanın geniş ürün yelpazesi, cazip fiyatlarla ulaşılabilir hale geliyor.

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