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HTK-SEN Başkanı Halil İbrahim Sunaç'tan Cem Küçük'ün iddialarına yalanlama

HTK-SEN Başkanı Halil İbrahim Sunaç'tan Cem Küçük'ün iddialarına yalanlama

Hava Trafik Kontrolörleri ve diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikası (HTK-SEN) Başkanı Halil İbrahim Sunaç, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ün kendisi hakkındaki iddialarını yalanladı.

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Havalimanlarındaki rötar soruna ilişkin yazar Cem Küçük'ün (HTK-SEN) Başkanı Halil İbrahim Sunaç hakkındaki iddialarına yalanlama geldi. 

Sunaç, suçlamalara avukatı Dr. Dr. Aslıhan Kart Altun aracılığıyla "Sınavda sonuncu oldu 6 gün çalışıp 141 bin lira maaş alıyor Cem Küçük'ün yazısı olay oldu" başlıklı haberimizle ilgili yazılı açıklama yaptı. 

Sonuncu değil 300 kişi arasında 15. oldu

Küçük'ün 15 Temmuz öncesi sınavda sonuncu olmasına rağmen DHMİ'de göreve başladığı iddiasına ilişkin yapılan açıklamada " İlgili sınav 15 Temmuz 2016 öncesinde değil 25 Temmuz-7 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılmış olup müvekkil sonuncu olmamıştır. 300'e yakın kişi arasında sıralamada 15. olarak DHMİ'deki hava trafik kontrolörlüğü görevine başlamıştır" denildi.

Yine açıklamada Küçük'ün Sunaç'ı FETÖ ile bağdaştırıp hedef gösterdiği belirtildi. 

TİB'de hiç çalışmadı

Açıklamada Küçük'ün yasa dışı dinlemelerle anılan TİB'de çalıştığı iddiasıya ilgili "TİB'de hiç çalışmamıştır" denildi ve Sunaç'ın görev aldığı kurumlar tek tek açıklandı.

TEKZİP METNİ

İşte Sunaç'ın avukatı aracılığıyla yaptığı açıklama

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