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Merkez Bankası açıkladı! Kısa vadeli dış borç stoku haziranda arttı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası açıkladı! Kısa vadeli dış borç stoku haziranda arttı

Kısa vadeli dış borç stoku, haziranda 2023 yıl sonuna kıyasla yüzde 2,5 artışla 180,5 milyar dolar oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2024 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, haziran sonu itibarıyla 2023 sonuna göre yüzde 2,5 artışla 180,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,2 artarak 75,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,6 azalarak 60,4 milyar dolara düştü.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre yüzde 38,7 artarak 17,5 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5,8 azalarak 18,8 milyar dolara inerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 4,9 düşüşle 19,7 milyar doları olarak gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 28,2 artışla 19,4 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 1,9 azalarak 53,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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