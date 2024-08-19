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Adana'da 1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da 1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirilen hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

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Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koza Mahallesi'nde gece saatlerindeki devriye görevi sırasında arka tarafı ağırlık nedeniyle kısmen çöken seyir halindeki 33 ALD 632 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Aracın bagajında, tek tırnaklı hayvanlara ait olduğunu belirlenen 1,5 ton et bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Nurettin S. Köprübaşı, Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Nurettin S'nin ifadesinde kasaplık yaptığını, etlerin tek tırnaklı hayvanlara ait olmadığını, parçalanmış ve poşetlere konulmuş bu etleri akrabalarına dağıtmak için aracıyla yola çıktığını iddia ettiği öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin numune aldığı etler, imha için belediye görevlilerine teslim edildi.

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