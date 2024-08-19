Young Boys-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla yapacağı maçı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek.

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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos Çarşamba günü Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Siebert düdük çalacak.

Jan Seidel ve Rafael Foltyn'in yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Christian Dingert ile yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak.