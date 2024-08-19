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Alpay Özalan: Atatürk'ü kullanarak cebini doldurmaya çalışan Yılmaz Özdil bana laf etmiş

Alpay Özalan: Atatürk'ü kullanarak cebini doldurmaya çalışan Yılmaz Özdil bana laf etmiş

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, kendisine yönelik eleştiride bulunan gazeteci Yılmaz Özdil'e tepki gösterdi. Özalan, Yunanlılara "Rum mezesi" karşılığında Kıbrıs'ı satan, Atatürk'ü kullanarak cebini doldurmaya çalışan Yılmaz Özdil, bana laf etmiş. "Zırlamalarınızı” uşaklığını yaptığınız terörist sevici ağababalarınıza yapın" diye yanıt verdi.

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Gazeteci Yılmaz Özdil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekili Can Atalay için yapılan oturumda, Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Ahmet Şık ile kürsüde yumruklu kavga eden AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ı hedef aldı.

Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özalan'a yönelik, "Herifin seçim bölgesi şu anda cayır cayır yanıyor, Ankara’da İzmir için uğraşacağına pavyon fedaisi gibi insanlara saldırıyor" paylaşımında bulundu.

Özdil'in kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından cevap veren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Atatürk'ü kullanarak cebini doldurmaya çalışan Yılmaz Özdil" diyerek şu ifadelerde bulundu:

"Yunanlılara "Rum mezesi" karşılığında Kıbrıs'ı satan, Atatürk'ü kullanarak cebini doldurmaya çalışan Yılmaz Özdil, bana laf etmiş. "Zırlamalarınızı” uşaklığını yaptığınız terörist sevici ağababalarınıza yapın. Gazi Meclisimizde, millete hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren bölücülere geçit yok!"

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