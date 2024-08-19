Ömer Çelik'ten Erkan Baş'a: Bu, Avrupa faşistlerine tercümanlık yapmaktan ibaret

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözlerini, "Avrupa'daki faşistlerin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı dilin aynısı" şeklinde değerlendirdi.

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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TİP Genel Başkanı Baş'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri Avrupa’daki faşistlerin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı dilin aynısıdır." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu, Avrupa faşistlerine tercümanlık yapmaktan ibarettir. Avrupa faşistlerinin söylemlerini kes-kopyala-yapıştır yöntemiyle kullanmak, siyasi açıdan tam bir düzeysizliktir. Demokratik seçimlerle ve milli iradenin açık desteğiyle defalarca seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamını bu ifadelerle faşistçe hedef almak, demokrasi ve halk düşmanlığının ta kendisidir. Avrupa faşistlerinin partilerine 'halkçı' adı koyup, demokrasi düşmanlığı yapmasına özenmiş bir açıklamadır. Bu söylenen sözlere Avrupa faşistlerine verdiğimiz cevabın aynısını veriyoruz."

Erkan baş ne demişti?

Erkan Baş, Hacı Bektaş Veli Anma Töreni’nde yaptığı konuşmada AK Parti iktidarını ve Erdoğan'ı eleştirmiş; "AKP oradaki saldırılarla bizi susturamayacağını veya bizim geri adım atmayacağımızı zaten biliyor. Amaç yurttaşı susturmak. Amaç Türkiye toplumunu baskı altına almak. Türkiye toplumunu şiddetle hizaya getirmek. Biz elimizden geldiğince, sadece kendi parti milletvekilimize değil bu ülkede hak, hukuk mücadelesi veren tüm yurttaşlarımız için hukuk, demokrasi mücadelesine sahip çıkan tüm yurttaşlar için bu duruşu sürekleştireceğiz. Asla kaba kuvvete boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.