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Real Madrid ilk maçında puan kaybetti Arda Güler...

Real Madrid ilk maçında puan kaybetti Arda Güler...

İspanya LaLiga'nın ilk haftasında Mallorca ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi, attığı golle takımına 1 puanı getirdi ve maç 1-1'lik skorla sona erdi. Öte yandan milli futbolcu Arda Güler, oynanan maçta sahne aldı.

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Mallorca ile Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 1. haftasında kozlarını paylaştı Estadi Mallorca Son Moix'te oynanan maç 1-1'lik skorla sona erdi. Bu sonucun ardından iki takımın hanesine de birer puan eklendi.

Real Madrid'de Rodrgo, Vinicius Jr.'un pasında penaltı noktasının solundan uzak köşeye çok iyi vurarak topu ağlara gönderdi.

Mallorca'da Rodriquez sol kanattan korneri kullandı, uzak köşede Muriqi'in kafa vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmanın 88. dakikasında oyuna girdi.

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