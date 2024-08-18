Fahrettin Altun: TRT ekibine yönelik saldırıyı lanetliyorum

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail ordusunun TRT ekibine yönelik saldırısına ilişkin, "İsrail, soykırım suçlarının yanı sıra Gazze’den dünyaya “iletişim koridoru” açan TRT’ye ve diğer gazetecilere yönelik saldırı ve katliamlarının da hesabını elbet verecek" dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de mezarlıklarda bile yer kalmadığını haberleştirmeye çalışırken görevi başında İsrail keskin nişancılarının doğrudan hedef aldığı TRT ekibine yönelik saldırıyı lanetliyorum. İsrail, soykırım suçlarının yanı sıra Gazze'den dünyaya 'iletişim koridoru' açan TRT'ye ve diğer gazetecilere yönelik saldırı ve katliamlarının da hesabını elbet verecek. TRT muhabiri Sami Berhum'a ve bütün TRT ailesine geçmiş olsun."