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Başakşehir, sahasında Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti

Başakşehir, sahasında Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti

Süper Lig'in 2. hafta maçında Rams Başakşehir, sahasında Corendon Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.

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Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir evinde Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir, 4-2 kazandı. Ev sahibi takımın galibiyet gollerini 17'de Piatek, 53'te Fiqueiredo, 90'da Deniz Türüç ve 90+5'te Serdar Gürler attı. Alanyaspor'un iki sayısını 26'da Cordova ile 45+3'te penaltıdan Balkovec kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde ilk galibiyetini alan Başakşehir, puanını 4'e yükseltti. İstanbul'dan puansız ayrılan Fatih Tekke'li Alanyaspor 1 puanda kaldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, Avrupa maçına çıkacağı için Samsunspor karşılaşmasını oynamayacak. Bu müsabaka TFF'nin belirleyeceği bir tarihte yapılacak. Alanyaspor ise evinde Göztepe'yi ağırlayacak.

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