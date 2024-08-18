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Ömer Çelik İsrail askerlerinin TRT ekibine saldırısını kınadı

Ömer Çelik İsrail askerlerinin TRT ekibine saldırısını kınadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail askerlerinin TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum’a yönelik saldırısını kınadı. Çelik, "Hem TRT ailesine hem basın camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail askerlerinin TRT Haber ekibine yaptığı saldırıya tepki gösterdi.

Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hem TRT ailesine hem basın camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TRT ve Anadolu Ajansımız Gazze’de insanlık için büyük bir vazifeyi yerine getirmektedir. Netanyahu ve şebekesi ise işlediği katliamların duyulmasını engellemeye çalışmaktadır. Herhangi bir sağlık ekibinin bile giremediği şartlarda bütün bir insanlık vicdanı adına doğruyu aktarmak üzere ölümü göze alan kardeşlerimizi bir kez daha selamlıyoruz… 

Netanyahu şebekesi her türlü insani değerin düşmanıdır. İsrail güçlerinin TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum’a yönelik saldırısını lanetliyoruz. Hem TRT ailesine hem basın camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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