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Galatasaray'dan Ali Koç açıklaması: Toplumsal huzuru bozma senaryosu

Galatasaray'dan Ali Koç açıklaması: Toplumsal huzuru bozma senaryosu

Galatasaray, Süper Lig’in 2’nci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların milyonların tutkuyla takip ettiği Türk futbolunu kaosa sürükleyerek, toplumsal huzuru bozma senaryosunun bir devamı olduğunu dile getirdi.

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Galatasaray, dün akşam İzmir'de oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşma ile ilgili bir açıklama yayınladı. Sarı - kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dün oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında çıkan olaylardan dolayı iki kulübümüze ve tüm spor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan bu hadise, milyonların tutkuyla takip ettiği Türk futbolunu kaosa sürükleyerek, toplumsal huzuru bozma senaryosunun bir devamıdır.

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Galatasaray Spor Kulübü olarak, son dönemde yaptığımız uyarıların hepsi, bu ve benzeri olayların, yenileri yaşanmadan önüne geçilmesi içindi. Geçtiğimiz sezon Türk hakemlerini taraftarının önüne atarak `gördüğünüz yerde ifşa edin' çağrısı yapanların, Trabzonspor'un stadında provokasyon gayretinde olanların ve maçımızdan sonra boş stadyumumuza kanunsuzca, baskın yapar gibi girerek Stat İşletme Direktörümüzü öldüresiye darp edenlerin, dün yaşanan olayların da içinde olması tesadüf değildir. O dönemde bahsi geçen hadiselere Türk futbolunun paydaşları yerinde tepki vermiş olsaydı, belki de üzücü olaylar bu noktaya gelmeyecekti.

Geçtiğimiz sezon sahada FIFA kokartlı bir hakemimizi yumruklamaya kadar giden bu gerilim dolu futbol ikliminin sorumluları ve başta sosyal medyada olmak üzere şiddeti teşvik eden, destekleyen her kim olursa olsun, engellenmelidir.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, sahalarda şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha belirtip, şiddete karışan tüm bireyleri Türk futbolundan uzaklaştırmak için hukuk başta olmak üzere tüm caydırıcı tedbirlerin vakit kaybetmeksizin devreye sokulması için çalışacağımızı Türk spor kamuoyuna duyururuz.

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