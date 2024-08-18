Murat Kurum orman yangınlarında hasar gören evlerin sayısını açıkladı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, orman yangınlarından etkilenen İzmir'de 43 bina ve 45 bağımsız bölümde, Manisa Gördes'te 36 binada hasar tespit edildiğini açıkladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen İzmir ve Manisa'da soğutma çalışmalarının ardından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarını açıkladı.

Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde yaptırılan deprem konutlarını inceledi.

İncelemesinin ardından gazetecilere konuşan Kurum, orman yangınları nedeniyle "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kurum, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınının rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine ve sanayi bölgelerine sıçradığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz, yangından etkilenen tüm bölgelerde soğutma işlemlerinin başlamasına müteakip hasar tespit çalışmalarını yürütmektedir. Yaptığımız ilk çalışmalar neticesinde İzmir'de 52 bina 97 bağımsız bölümün incelemelerini yaptık ve bunlardan 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yangından etkilendiğini, ağır, yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk. An itibarıyla yangın, Tarım ve Orman Bakanımızın da açıkladığı gibi kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Tire ve dün gece başlayan Urla yangınında da soğutma çalışmalarının bitmesiyle ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarımızı yürütecektir."

Manisa'daki incelemelere değinen Kurum, şu bilgileri verdi:

"Manisa'mızın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde çıkan orman yangını sebebiyle Karayakup köyümüz de maalesef yangından etkilendi. Boyalı ve Karayakup köylerimizde soğutma çalışmalarının bittiği alanlarda ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını yürütüyorlar. 3 ekibimizi bölgeye sevk ettik ve şu anda 46 binamızda, 66 bağımsız bölümde incelemelerimizi yaptık ve 36 bina 52 bağımsız bölümün de yangından etkilendiğini, ağır, yıkık, acil yıkılacak bina olarak tespitlerini yapmış olduk."

Vatandaşların müsterih olmasını isteyen Kurum, hiçbir afette milleti bir an bile yalnız bırakmadıklarını, son yangınların da yaralarının hızlıca sarılacağını kaydetti.

İzmir Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'teki orman yangınları kontrol altına alındı

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'teki orman yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Seyirtepe'de gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, bugün güzel haberlerinin olduğunu ifade etti.

Dünden bugüne 8 aktif yangınla mücadele edildiğini hatırlatan Bakan Yumaklı, "Bunlardan şu anda içinde bulunduğumuz İzmir Karşıyaka Yamanlar'da şehre bakan bölümü itibariyle herhangi bir riskin olmadığının açıklamasını yapmıştık. Arkadaşlarımız yanan kısımları üst tarafta bir vadiye sıkıştırmıştı. Çok şükür an itibariyle İzmir Yamanlar'da bu yangının kontrol altına alındığını sizlere bildirmek istiyorum. Soğutma çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Bolu Göynük'teki yangının da sarp araziler ve uçurumlarla dolu büyük ve geniş bir alanda gerçekleştiğini dile getiren Yumaklı, arkadaşlarının çok çetin mücadele verdiğini vurguladı.

Yumaklı, şöyle devam etti:

"Çok şükür burayla ilgili de şu anda kontrol altına alındı bilgisini veriyorum. Burada da soğutma çalışmaları devam edecek. Bölgedeki ağaç yapısı itibariyle zaman zaman küçük tütmeler görebilir vatandaşlarımız ama hiç kimseyi endişelendirecek bir durum söz konusu değil. Çok şükür burası da kontrol altına alınmış vaziyette.

Üçüncü yangın dün akşam İzmir Urla'da, makilik bir alanda çıkan bir yangındı. Ekiplerimiz hemen oraya intikal ettiler. Müdahaleye başladılar. Yine yerel yönetimlerden, belediyelerden Sayın Valimizin koordinasyonunda, emniyet ekipleri TOMA'lar yani oraya müdahale edebilecek kimler varsa gittiler ve müdahale etmeye başladılar. Yakında bir site vardı, buranın risk altında olduğu düşüncesiyle Valilik tarafından boşaltılmasına karar verildi. Burası da tahliye edildi. Zarar gören herhangi bir ev ya da bir can kaybı ya da yaralanma yok çok şükür orada. Halihazırda yine soğutma çalışmaları devam ediyor. Burada da arkadaşlarımız orman teşkilatı, üst taraftaki makilik ve otluk alanda da yeniden bir risk oluşmaması adına çalışmalarına devam edecekler. Soğutma çalışmaları burada da 2 uçak ve 1 helikopterle sürmüş olacak. Burayı da kontrol altında diyoruz."