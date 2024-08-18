BIST 9.822
DOLAR 33,68
EURO 37,13
ALTIN 2.716,54
HABER /  MEDYA

DHA ve CNN Türk'ün tepe yönetiminde değişiklikler oldu

DHA ve CNN Türk'ün tepe yönetiminde değişiklikler oldu

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) ve CNN Türk'ün tepe yönetiminde değişiklikler yaşandı. Yaşanan değişikliğin ardından Hande Fırat'ın "Gece Görüşü" isimli programı haftada bire düşürüldü.

Abone ol

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) ve CNN Türk'ün tepe yönetiminde değişiklikler yaşandı.

A Haber İstihbarat Şefi olarak çalışırken CNN Türk Haber Koordinatörlüğü görevine getirilen Kubilay Gülbek, CNN Türk'ten alınarak Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü yapıldı.

A Haber haber müdürü iken CNN Türk Genel Yayın Koordinatörlüğü'ne getirilen Murat Yancı ise Bora Bayraktar'ın yerine CNN Türk Genel Müdürü oldu.

Yaşanan değişiklikler sonrası Hande Fırat'ın "Gece Görüşü" isimli programı haftada bire düşürüldü. Fırat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Benimle alakası yok, CNNTürk yönetimine sorun" dedi.

Fırat paylaşımında şunları söyledi:

"Bu kadar yorum sonrası açıklama yapmam gerekiyor sanırım. Benlik bir sorun yok ! Sorularınızı benim ellerimle yıllar önce kablolarını çektiğim, yıllarca her kademesinde yöneticilik yaptığım yeni CNNTÜRK yönetimine sorun"

ÖNCEKİ HABERLER
'Kısa sürede milyonlar kazanın' yalanı Bakanlıktan Mehmet Şimşek açıklaması
'Kısa sürede milyonlar kazanın' yalanı Bakanlıktan Mehmet Şimşek açıklaması
Hamas'tan ateşkes görüşmelerine ilişkin kritik açıklama
Hamas'tan ateşkes görüşmelerine ilişkin kritik açıklama
İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı
Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya sert eleştiriler: Bunu neden yapmadın?
Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya sert eleştiriler: Bunu neden yapmadın?
Ümit Özdağ yine coştu 'mükemmel bir öneri' deyip paylaştı
Ümit Özdağ yine coştu 'mükemmel bir öneri' deyip paylaştı
Mauro Icardi'den puan kaybeden Fenerbahçe'ye gönderme!
Mauro Icardi'den puan kaybeden Fenerbahçe'ye gönderme!
Barcelona'da İlkay Gündoğan iddiası
Barcelona'da İlkay Gündoğan iddiası
Balıkesir Susurluk'ta miras cinayeti! 2 kuzenini av tüfeğiyle öldürdü
Balıkesir Susurluk'ta miras cinayeti! 2 kuzenini av tüfeğiyle öldürdü
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho: Ben sihirbaz değilim sadece tecrübeliyim
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho: Ben sihirbaz değilim sadece tecrübeliyim
Çaykur Rizespor, ilk galibiyetini Adana'da aldı
Çaykur Rizespor, ilk galibiyetini Adana'da aldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran şahıs gözaltına alındı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran şahıs gözaltına alındı
Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem oldu
Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem oldu