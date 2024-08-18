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Barcelona'da İlkay Gündoğan iddiası

Barcelona'da İlkay Gündoğan iddiası

Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılmak istediği ve bu kararını kulübe ilettiği iddia edildi.

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İspanya LaLiga ekibi Barcelona'da İlkay Gündoğan, geleceğiyle ilgili kararını verdi.


Sport'ta yer alan haberde İlkay Gündoğan'ın bu yaz takımdan ayrılmak istediği ve kararını kulüp yönetimine ilettiği ifade edildi.

Haberde, takımın teknik direktörü Hansi Flick ve sportif direktör Deco'nun da durumdan haberdar olduğu kaydedildi.

KADRODAN ÇIKARILDI
Barcelona, LaLiga'da yeni sezonun ilk maçı öncesinde açıklanan kamp kadrosuna İlkay Gündoğan'ı dahil etmedi.

Kulüpten yapılan açıklamada deneyimli futbolcunun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği belirtildi.

Manchester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan ve Barcelona'ya imza atan İlkay Gündoğan'ın 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

İlkay Gündoğan, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 51 maçta süre alırken 5 gol ve 14 asist kaydetti.

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