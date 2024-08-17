Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, sahasında Sivasspor'a 2-0 yenildi. Yiğidolar'a galibiyeti getiren golleri Radakovic attı.Abone ol
Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, sahasında Sivasspor ile karşılaştı.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 Sivasspor kazandı. Maçta konuk takımın gollerini; 17 ve 50'inci dakikalarda Radakovic kaydetti. Kayserispor'un tek sayısı 14'üncü dakikada Cardoso'dan geldi.
Sivasspor'da 74'üncü dakikada Uğur Çiftçi ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından geçtiğimiz haftayı BAY geçen Kayserispor seyircisi önünde ilk maçında ilk yenilgisini aldı. Yeni sezona beraberlikle başlayan Sivasspor da zorlu deplasmanda ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi.
Süper Lig'in 3'üncü haftasında Trabzon deplasmanına gitmesi gereken Kayserispor, Avrupa maçları nedeniyle bu maçın ertelenmesi nedeniyle gelecek hafta müsabakaya çıkmayacak. Sivasspor ise sahasında Eyüspor'u misafir edecek.