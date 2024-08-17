BIST 9.822
DOLAR 33,68
EURO 37,13
ALTIN 2.716,54
HABER /  SPOR

Kayserispor, sahasında Sivasspor'a 2-0 yenildi

Kayserispor, sahasında Sivasspor'a 2-0 yenildi

Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, sahasında Sivasspor'a 2-0 yenildi. Yiğidolar'a galibiyeti getiren golleri Radakovic attı.

Abone ol

Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, sahasında Sivasspor ile karşılaştı.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 Sivasspor kazandı. Maçta konuk takımın gollerini; 17 ve 50'inci dakikalarda Radakovic kaydetti. Kayserispor'un tek sayısı 14'üncü dakikada Cardoso'dan geldi.

Sivasspor'da 74'üncü dakikada Uğur Çiftçi ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından geçtiğimiz haftayı BAY geçen Kayserispor seyircisi önünde ilk maçında ilk yenilgisini aldı. Yeni sezona beraberlikle başlayan Sivasspor da zorlu deplasmanda ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Trabzon deplasmanına gitmesi gereken Kayserispor, Avrupa maçları nedeniyle bu maçın ertelenmesi nedeniyle gelecek hafta müsabakaya çıkmayacak. Sivasspor ise sahasında Eyüspor'u misafir edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na maymun çiçeği virüsü soruldu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na maymun çiçeği virüsü soruldu
Göztepe - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)
Göztepe - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)
Bakan Murat Kurum'dan evleri teslim edilen aileye ziyaret
Bakan Murat Kurum'dan evleri teslim edilen aileye ziyaret
Enis Destan'ın annesi, Abdullah Avcı'yı tehdit etti
Enis Destan'ın annesi, Abdullah Avcı'yı tehdit etti
Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı
Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı
Trabzonspor’un transfer listesinde yer alan Wout Weghorst için açıklama
Trabzonspor’un transfer listesinde yer alan Wout Weghorst için açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!
Orman Genel Müdürlüğü'nden 12 ile uyarı!
Orman Genel Müdürlüğü'nden 12 ile uyarı!
Premier Lig'de, Danilo geçirdiği sakatlıkla korkuttu
Premier Lig'de, Danilo geçirdiği sakatlıkla korkuttu
Hamas: Uluslararası toplumu ve BM'yi Filistinli sivilleri korumaya çağırıyoruz
Hamas: Uluslararası toplumu ve BM'yi Filistinli sivilleri korumaya çağırıyoruz
Bolu'daki orman yangınıyla ilgili 2 tutuklama
Bolu'daki orman yangınıyla ilgili 2 tutuklama
Gazze'deki Avde Hastanesi, 24 saat içerisinde çalışmalarını durdurabilir
Gazze'deki Avde Hastanesi, 24 saat içerisinde çalışmalarını durdurabilir