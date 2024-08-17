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Göztepe - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Göztepe - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak.

Göztepe 0-0 Fenerbahçe (CANLI SKOR)

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak.

İLK 11'LER

Göztepe: Arda, Lasse, Koray, Heliton, Miroshi, Djalma, Dennis, Doğan, Isaac, Kubilay, Romulo

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko, En-Nesyri

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