HABER / SPOR / FENERBAHÇE
Göztepe - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.Abone ol
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak.
Göztepe 0-0 Fenerbahçe (CANLI SKOR)
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.
Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak.
İLK 11'LER
Göztepe: Arda, Lasse, Koray, Heliton, Miroshi, Djalma, Dennis, Doğan, Isaac, Kubilay, Romulo
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko, En-Nesyri