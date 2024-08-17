Orman Genel Müdürlüğü'nden 12 ile uyarı!

Orman Genel Müdürlüğü, 12 ili önümüzdeki 10 gün boyunca orman yangını riski konusunda uyardı.

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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medyadan "Dikkat" başlığı ile orman yangınlarına ilişkin bir uyarı yayınladı.

Ankara, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir ve Kastamonu illerine meteorolojik şartlar nedeniye, bugün ve önümüzdeki 10 gün boyunca orman yangını riski konusunda uyarı yapıldı.

SICAK HAVA, DÜŞÜK NEM VE ŞİDDETLİ RÜZGAR...

Sıcak hava, düşük nem ve şiddetli rüzgar ihmal ile birleşince felaket kaçınılmaz oluyor.

OGM'den yapılan açıklamada, "Önümüzdeki günler çok daha dikkatli olmalı, orman yangınlarına karşı duyarlı olmalıyız." denildi.

TÜRKİYE YANGINLARLA MÜCADELE EDIYOR

Ülke genelinde çıkan orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Tedbir amacıyla, İzmir, Aydın, Bolu ve Manisa'da toplam 3 bin 971 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. İletişim Başkanlığı, 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını açıkladı.

Ülke genelinde çıkan orman ve kırsal yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dereli köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan da 1 helikopter ile müdahale ediliyor.

MANİSA

Manisa'nın Gördes ilçesinde Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yayılarak Salihli ilçesine bugün de Gölmarmara ilçesi Yunuslar Mahallesi'ne ulaştı.

Gördes'in yanı sıra Salihli'nin Kale Mahallesi ile halen Gölmarmara'nın Yunuslar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olan yangına 6 uçak, 14 helikopter, 46 arazöz, 14 su ikmal aracı, 6 iş makinesi, 6 ilk müdahale yer ekibi müdahale ediyor.

Yangınla mücadelede 45 teknik eleman olmak üzere 450 personel görev yapıyor.

Kayacık Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta çıkan ve devam yangına ise 1 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 iş makinesi, 1 ilk müdahale yer ekibi müdahale ederken, 5 teknik eleman olmak üzere 100 personel bölgede söndürme çalışmalarına katılıyor.

Alevlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Manisa Valisi Enver Ünlü, Salihli'nin Hacıhıdır Mahallesi ile Gölmarmara'nın Yunuslar ve Çamköy Mahallelerinde yangın riskinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

MUĞLA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Yangın 200 hektarlık alanda etkili oldu. Orman kahramanlarımız, yeşil vatanımız için gece-gündüz demeden terlerinin son damlasına kadar mücadele ediyor" dedi.

İZMİR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Yamanlar'daki yangının bir vadinin içerisine sıkıştığını, uçak ve

uçak ve helikopterlerle yapılan müdahaleyle söndürülmesini beklediklerini söyledi:

"Halihazırda 5 aktif yangınımız var. İzmir Karşıyaka Yamanlar'la alakalı 3 uçak, 14 helikopterle bir vadinin içerisine sıkıştı yangın. Orada ulaşım biraz zor. Bu şekilde uçaklar ve helikopterlerle bu alanda baskıyı azaltıp arkadaşlarımızın bir şekilde müdahale ederek söndürmesini bekliyoruz."

İZMİR'DE BİR YANGIN DAHA ÇIKTI

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Şaşal Mahallesi'nde saat 16.45'te çıkan orman yangınına ilk müdahale 10 dakika sonra gerçekleştirildi.

Yangını söndürmek için 1 uçak, 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile çalışmalar devam ediyor.

AYDIN

Bakan Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangına da 8 uçak, 14 helikopterle müdahale edildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Bu uçaklardan bir tanesi de geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye getirmiş olduğumuz Be-200, ağır sınıf yangın söndürme uçağı. Onu da buraya yönlendirdik. Şu anda arkamızda bulunan dumanlarını gördüğümüz kuzey hattı yangının çıkış noktası olan Alhisar köyüne yakın bir nokta. Maalesef burada da kırsal alanda başlayıp ormana sirayet eden bir yangın var. Kesin olmamakla beraber yine bir dikkatsizlik sonucu maalesef şu andaki duruma geldiğimizi düşünüyoruz."

Bölgede rüzgarın dün çok şiddetli olduğunu, bugün ise düne göre bir miktar azaldığını kaydeden Yumaklı, kuzey ve güney hattaki 2 noktada ekiplerin yoğun çalıştığını anlattı.

10 PERSONEL VE 59 VATANDAŞ DUMANLARDAN ETKİLENDİ

Yumaklı, güney hatta çok verimli ormanların yer aldığını vurgulayarak, "Orada bizi çok çok daha zorlayacak. Rüzgarın çok ciddi bir şekilde artması durumunda arkadaşlarımız, müdahale eden ekiplerimiz için de hayati tehlikeler söz konusu olabiliyor. Güre, Hışımlar ve Malküpü mahalleleri burada tahliye edildi. Hışımlar'da üç ev, Örmepınar'da da iki ev hasar görmüş durumda. 10 personelimiz ve 59 vatandaşımız dumanlardan etkilendi ama sağlık durumları açısından herhangi bir risk yok." ifadelerini kullandı.