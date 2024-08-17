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Premier Lig'de, Danilo geçirdiği sakatlıkla korkuttu

Premier Lig'de, Danilo geçirdiği sakatlıkla korkuttu

Nottingham Forest, Premier Lig'in ilk haftasında Bournemouth ile karşılaştı. Ev sahibi ekibin 23 yaşındaki orta sahası Danilo geçirdiği sakatlıkla korkuttu.

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Nottingham Forest, Premier Lig'in ilk haftasında Bournemouth ile karşılaştı.

Ev sahibi ekibin Brezilyalı orta sahası Danilo, maçın henüz ilk dakikalarında geçirdiği sakatlıkla takım arkadaşlarını korkuttu.

Nottingham Forest'ta maça ilk 11'de başlayan 23 yaşındaki Brezilyalı, rakibiyle girdiği hava topu mücadelesi sonrası acılar içinde yerde kaldı.

KIRIK ŞÜPHESİ VAR

Pozisyon sonrası sağlık ekipleri koşarak oyun alanına girerek futbolcunun etrafını çevirdi. Danilo'nun ayağının son halini gören takım arkadaşları büyük bir üzüntü yaşarken Brezilyalı oyuncunun ayak bileğinde kırık şüphesi olduğu belirtildi.

Nottingham Forest, 2022-2023 sezonu devre arasında Danilo için 20 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

İşte Danilo'nun yere düştüğü pozisyonda ayağının hali:

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