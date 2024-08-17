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Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı.

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “çelikten pençeleri” ile terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor.Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi". 

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