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Bakan Kurum Malatya'da vatandaşlarla birlikte proje alanlarını inceledi

Bakan Kurum Malatya'da vatandaşlarla birlikte proje alanlarını inceledi

Malatya'ya giden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Battalgazi ilçesinde vatandaşların sorularını yanıtladı, taleplerini dinledi. Vatandaşlarla proje alanlarını inceleyen Bakan Kurum, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

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6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri de Malatya olmuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, temaslarda ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gitti.

Battalgazi ilçesinde depremzede vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum, vatandaşların sorularına da yanıt verdi. Vatandaşların taleplerini not alan Bakan Kurum, onlarla birlikte proje alanlarını inceledi. Bakan Kurum o anları sosyal medya hesabından paylaştı. 

"Vatandaşlarımızı bir an evvel sağlıklı yuvalarına kavuşturacağız"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  "Deprem bölgesinde yeniden ihya sürecinde her adımı vatandaşlarımızla birlikte yürütüyoruz. Battalgazi’de de önce onları dinledik, merak ettiklerini yanıtladık, sonra da birlikte proje alanlarını inceleyip taleplerini not aldık. Vatandaşlarımızı bir an evvel sağlıklı yuvalarına kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

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