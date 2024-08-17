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Uganda'daki çöp toplama alanının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 34'e yükseldi

Uganda'daki çöp toplama alanının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 34'e yükseldi

Uganda'nın başkenti Kampala'da 9 Ağustos'ta şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında çöp toplama alanının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e çıktı.

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Ulusal basındaki haberlere göre, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği çöp toplama alanı Kiteezi bölgesinde yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Yetkililer, 35 kişinin ise hala kayıp olduğunu bildirdi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Akla gelen ilk soru, insanların böyle tehlikeli bir yığının yakınlarında yaşamasına kim izin verdi?" ifadesini kullanmıştı.

Museveni olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı vermişti.

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