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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındığı görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in , meydana gelen orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği belirtilirken, Azerbaycan’ın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu, bu çerçevede bir yangın söndürme uçağının Türkiye’deki yangın söndürme çalışmalarına katılması için görevlendirdiğini belirttiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede, Azerbaycan halkının desteğine teşekkür ederken Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin böylesi günlerde daha da perçinlendiğini ifade etti.

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