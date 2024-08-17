Trabzonspor’un transfer listesinde yer alan Wout Weghorst için açıklama

Trabzonspor’un transfer listesinde yer alan Wout Weghorst’un menajeri, oyuncunun geleceği hakkında önemli bilgiler verdi.

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Trabzonspor’un da transferi için yoğun uğraş verdiği Wout Weghorst’ın kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

Öte yandan, bordo-mavililerin kadrosuna katmak istediği Wout Weghorst’un menajeri Simon Cziommer, oyuncunun geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cziommer, şu ifadelere yer verdi:

Weghorst'un Burnley'den ayrılma ihtimali çok yüksek. Burnley'in bonservis talebi olabilir. Bu onların hakkı ancak sözleşmesinin son yılına girdi. Dolayısıyla heyecan verici görüşmeler olacak.

"BİRÇOK KULÜBÜ REDDETTİ"

Ajax’a transfer olma ihtimaliyle ilgili konuşan Cziommer, şunlar dile getirdi:

Wout'la ilgilenen birçok takım var. Şu anda birçok kulübü reddetti. Ajax'a gitme ihtimali, onunla ilgilenen diğer kulüplere gitme şansıyla eşit. Ajax'la bir kez görüşmüştüm. Wout Weghorst hakkında da konuşmuştuk. Bu sürecin ilerleyip ilerlemeyeceğini zamanla göreceğiz.

"3 PAKETİN BİR ARADA OLMASI GEREKİYOR"

Cziommer, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Weghorst çok hırslı bir oyuncu. Ya Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor ya da şampiyonluğa oynayan bir takıma transfer olmak istiyor. Aynı zamanda mali şartlar da önemli. Transfer için bu 3 paketin bir arada olması gerekiyor. Kariyeri boyunca 488 maça çıkan Weghorst, 184 gol ve 60 asistlik performans sergiledi.