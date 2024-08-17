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Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı

Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İzmir'de çıkan yangınlardan sorumlu tutulan 7 şüphelinin gözaltına alındığını, Bolu'daki yangınla ilgili ise 2 kişinin tutuklandığını duyurdu.

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Türkiye'nin birçok bölgesinde devam eden orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor. Son iki gün içinde İzmir ve Bolu'da çıkan yangınlar, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bolu'daki yangının anızdan kaynaklı İzmir'deki yangının ise piknik olduğunu duyurmasının ardından emniyet güçleri, şüpheli kişileri yakaladı.

İZMİR YANGININDA 7 GÖZALTI, BOLU YANGININDA 2 TUTUKLAMA

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İzmir'de çıkan yangınlardan sorumlu tutulan 7 şüphelinin gözaltına alındığını, Bolu'daki yangınla ilgili ise 4 kişiden 2'sinin tutuklandığını duyurdu.

"ORMANLARIMIZ MİLLİ SERVETİMİZDİR"

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir.

Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen;
İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs,
Ödemiş ilçesinde 2 şahıs,
Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve
Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır.

Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır.

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