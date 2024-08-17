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Süper Lig ilk istifa! Başkan görevini resmen bıraktı

Süper Lig ilk istifa! Başkan görevini resmen bıraktı

Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor'a sahasında 2-1 yenilen Kayserispor'da başkan Ali Çamlı istifa etti.

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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Kulüp yönetilemez hale gelmiştir" diyerek istifa etti.

Süper Lig'in ikinci haftasında Kayserispor sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kayserispor başkanı Çamlı, "Bu kulüp yönetilemez hale gelmiştir. Sosyal medya kabadayıları var ya. Kulübe sahip çıkacaklar. Burayı pis edenleri temizlemeye davet ediyorum. Kimsenin paralı askeri değilim. Entrika çevirenler. Hodri meydan! Yüzleri varsa çağrıma dönerler." dedi.

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