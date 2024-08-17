İletişim Başkanlığı İzmir yangınında çekildiği iddia edilen fotoğrafla ilgili açıklama yaptı
İletişim Başkanlığı: Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, “İzmir’deki yangın sırasında kaydedildiği” yönündeki iddialar doğru değildir.Abone ol
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, “İzmir’deki yangın sırasında kaydedildiği” yönündeki iddialar doğru değildir.
Bahse konu görüntülerin, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 2015 yılında meydana gelen yangınlar sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir.
İzmir’deki orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam etmektedir.
Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz." denildi.