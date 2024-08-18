Çaykur Rizespor, ilk galibiyetini Adana'da aldı

Süper Lig'de Çaykur Rizespor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

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Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, Adana Demirspor karşısında 2 golle kazandı.

İlk yarının son bölümüne golsüz eşitlikle girilirken 42. dakikada konuk Çaykur Rizespor, Khusniddin Alikulov'un golüyle üstünlüğü yakaladı.

Maçın ilk 45 dakikası bu skorla tamamlanırken ikinci yarıda Çaykur Rizespor, farkı ikiye çıkardı.

Çaykur Rizespor'un ikinci golünde ağları 74. dakikada Ali Sowe havalandırdı. Mücadelenin 90+7. dakikasında ise Adana Demirspor'da Yusuf Baresi takımının tek golünü kaydetti.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Adana Demirspor ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Adana Demirspor: 1 - Çaykur Rizespor: 2

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Suat Güz

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Manev (Dk. 76 Abdulsamet Burak), Semih Güler, Gravillon, Jose Rodriguez (Dk. 67 Aymbetov), Mohammadi, Maestro, Michut (Dk. 82 Ali Yavuz Kol), Tayfun Aydoğan (Dk. 46 Alioui), Yusuf Sarı (Dk. 76 Bünyamin Balat), Yusuf Barasi

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Varesanovic (Dk. 64 Hadziahmetovic), Olawoyin (Dk. 90+1 Anıl Yaşar), Akintola (Dk. 90+1 Minchev), Zeqiri (Dk. 76 Emrecan Bulut), Ali Sowe

Goller: Dk. 42 Alikulov, Dk. 74 Ali Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 90+7 Yusuf Barasi (Penaltıdan) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Yusuf Sarı, Dk. 90+5 Semih Güler (Adana Demirspor)