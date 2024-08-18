Ümit Özdağ yine coştu 'mükemmel bir öneri' deyip paylaştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, algoloji uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Süslü'nün Türkiye'de Afrikalı öğrencilerin uzaktan eğitime geçirilmesini söylediği paylaşımını alıntılayarak "Mükemmel bir öneri..." diye yazdı.

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Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) "küresel acil durum" ilan ettiği ve son olarak Sağlık Bakanlığı'nın rehber yayınladığı maymun çiçeği hastalığı, gündemdeki yerini korurken Özdağ, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Prof. Dr. Süslü'nün "Dünya Sağlık Örgütü' nün MPOX ( Maymun Çiçeği) için pandemi riski uyarısı sonrası ülkemiz için en iyi çözüm önerimiz Afrika kökenli öğrenciler için bir süreliğine uzaktan eğitime geçmektir" sözlerini alıntıladı.

Paylaşımında, "Mükemmel bir öneri…." diye yazan Özdağ, daha önce Afrikalı öğrencilerle açıldığını ve 5 bin Afrikalı öğrencinin olduğunu iddia ettiği Karabük Üniversitesi nedeniyle Karabük Valiliği'ni ve Yükseköğretim Kurulu'nu da etiketledi.