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Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya sert eleştiriler: Bunu neden yapmadın?

Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya sert eleştiriler: Bunu neden yapmadın?

Usta yorumcu Ahmet Çakar, Göztepe-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyonları değerlendirirken teknik direktör Jose Mourinho'yu da sert sözlerle eleştirdi.

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Lige Adana Demispor'u 1-0 yenerek başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı lacivertli taraftarlar, 2-0 önde oldukları maçta uzatmalarda yediği golle berabere kalmanın üzüntüsünü yaşıyor. 

Usta yorumcu Ahmet Çakar, Göztepe'nin iptal edilen ilk golünü ve Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı yorumladı.

Kararlar doğru

Ahmet Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Maçta hakemlik yönünden tartışılacak iki pozisyon var. Göztepe'nin iptal edilen golünde İsmail Yüksek'in ayağına basma var. İptal kararı doğru.

Diğer pozisyonda ise Osayi'ye yapılan faul önce ağır gibi görünüyor ama oyuncunun aşiline temas var. Penaltı kararı doğru."

"Orta saha direncini arttırıp top tutman lazımdı"

Öte yandan Ahmet Çakar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu da sert eleştirdi:

"Fenerbahçe, bu gece İzmir'de Jose Mourinho'nun kaprisi ve ukalalığı yüzünden puan kaybetti. Orta saha direncini arttırıp top tutman lazımdı." Bunu neden yapmadın? Çünkü en büyük benim diyorsun Mourinho.

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