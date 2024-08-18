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'Tasarruf tedbirleri nedeniyle yangın söndürme uçağı alınmıyor' iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama

'Tasarruf tedbirleri nedeniyle yangın söndürme uçağı alınmıyor' iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Tasarruf tedbirleri nedeniyle yangın söndürmede her şey aksıyor, yangın söndürme uçağı alınmıyor" iddialarının doğru olmadığını duyurdu.

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DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Tasarruf tedbirleri nedeniyle yangın söndürmede her şey aksıyor, yangın söndürme uçağı alınmıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"17 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesinde, orman yangınlarıyla mücadele ve müdahaleye yönelik harcamaların, tasarruf tedbirlerine dahil olmadığı açıkça belirtilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik paylaşımlara itibar etmeyiniz."

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