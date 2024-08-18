BIST 9.822
DOLAR 33,68
EURO 37,13
ALTIN 2.716,54
HABER /  DÜNYA

Zaporijya nükleer santraliyle ilgili korkutan yeni uyarı

Zaporijya nükleer santraliyle ilgili korkutan yeni uyarı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Ukrayna’nın saldırıları nedeniyle Zaporijya ve Kursk’ta nükleer güç santralleri etrafındaki durumun kötüleştiğini duyurdu.

Abone ol

Rosatom’dan yapılan yazılı açıklamada, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Zaporijya ve Kursk’taki nükleer güç santrallerindeki son durumun ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Likhachev, iki nükleer santralin etrafındaki durumun kötüleşmeye devam ettiğinin altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna’nın iki nükleer santralin yakınlarına yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu tür eylemler yalnızca iki nükleer santral için doğrudan bir tehdit oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda UAEA’nın nükleer güvenlik konusundaki yaklaşımlarına da zarar veriyor."

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna’nın Kursk Nükleer Güç Santrali’ne saldırı hazırlığında bulunduğuna yönelik raporlar bulunduğunu ve böyle bir saldırının gerçekleşmesi halinde "sert yanıt" verileceğini aktardı.

Mart 2022'de Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Güç Santrali çevresine topçu ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenirken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Rus toprağı Kursk bölgesinde ise Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Orman yangınlarına karşı 'üç 30 kuralı' uyarısı
Orman yangınlarına karşı 'üç 30 kuralı' uyarısı
Yılın ilk yarısında 386 bin kişi, 5 milyon 626 bin belgeyi inceledi en çok Romanya ve Bulgaristan'dan gelen Türkler...
Yılın ilk yarısında 386 bin kişi, 5 milyon 626 bin belgeyi inceledi en çok Romanya ve Bulgaristan'dan gelen Türkler...
Irak'tan, İngiliz Büyükelçisinin 'Irak'ta istikrar yok' açıklamasına nota
Irak'tan, İngiliz Büyükelçisinin 'Irak'ta istikrar yok' açıklamasına nota
Fenerbahçe'den Ali Koç'a saldıranlar hakkında suç duyurusu
Fenerbahçe'den Ali Koç'a saldıranlar hakkında suç duyurusu
Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti
Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti
Manisa'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor
Manisa'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor
DHA ve CNN Türk'ün tepe yönetiminde değişiklikler oldu
DHA ve CNN Türk'ün tepe yönetiminde değişiklikler oldu
'Kısa sürede milyonlar kazanın' yalanı Bakanlıktan Mehmet Şimşek açıklaması
'Kısa sürede milyonlar kazanın' yalanı Bakanlıktan Mehmet Şimşek açıklaması
Hamas'tan ateşkes görüşmelerine ilişkin kritik açıklama
Hamas'tan ateşkes görüşmelerine ilişkin kritik açıklama
İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı
Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya sert eleştiriler: Bunu neden yapmadın?
Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya sert eleştiriler: Bunu neden yapmadın?
Ümit Özdağ yine coştu 'mükemmel bir öneri' deyip paylaştı
Ümit Özdağ yine coştu 'mükemmel bir öneri' deyip paylaştı