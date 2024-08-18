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Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti

Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti

Sinemanın efsane isimlerinden olarak kabul edilen Alain Delon yaşamını yitirdi. Fransız oyuncu 88 yaşındaydı.

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Alain Delon'un çocuklarının AFP ajansına bildirdiğine göre Fransız sinemasının altın çağının yıldız ismi Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti.

Delon'un üç çocuğunun yaptığı açıklamada babalarının hastalıkla mücadelesinin ardından öldüğü bildirildi. 

Açıklamada “Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve köpeği Loubo, babalarının vefatını duyurmaktan derin üzüntü duymaktadır. Kendisi Douchy'deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata gözlerini yumdu,” ifadeleri yer alırken ailenin mahremiyet talebinde bulunduğu belirtildi.

Oyuncunun sağlığı, 2019'da felç geçirmesinin ardından son yıllarda daha kötüye gitti. Fransız medyasına göre Delon'un, açıklanmayan başka bir ciddi rahatsızlığı daha söz konusu.

Çocuklarının miras kavgası

Sağlığı kötüleşen Alain Delon'un üç çocuğunun miras kavgası gündem olmuştu. 

Oğulları Anthony ve Alain-Fabien, kız kardeşleri Anouchka'nın babalarını manipüle ettiğini ve sağlık durumunu sakladığını iddia ediyor. Anouchka ise, kardeşlerinin babalarının hayatını tehlikeye attığını ve İsviçre'ye taşınmalarını engellediklerini söylüyor.

Oyunucunun çocukları birbirlerine karşı, hakaret, suçlama ve gizli kaydın basına yansıdığı bir yasal mücadele yürütüyor. 

Delon'un kamuoyu önünde aktör olarak son görünmesi ise 2019 yılındaki Cannes Film Festivali'nde oldu. Oyuncuya burada Fahri Altın Palimiye'ye layık görülmüştü.

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