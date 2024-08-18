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Adıyaman'da baraj gölüne giren 2 kardeşten biri boğuldu

Adıyaman'da baraj gölüne giren 2 kardeşten biri boğuldu

Adıyaman'da serinlemek için babalarıyla Atatürk Barajı gölüne giren 2 kardeşten biri boğuldu, diğeri tedavi altına alındı.

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Gazihan Dede Mesire alanındaki baraj gölüne serinlemek için giren baba Necmettin Yiğit ile çocukları Mahmut (12) ve Berkant (9) boğulma tehlikesi geçirdi.

Baba Yiğit, kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, çocuklar Mahmut ve Berkant gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuklar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Berkant, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mahmut'un ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Çocuklardan birini sudan çıkaran Mehmet Özer, gazetecilere, ailenin yasak alanda yüzdüklerini, kendisinin de durumu fark edip suya atlayarak, 2 kardeşten birini dışarı çıkardığını söyledi.

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