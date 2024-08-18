TFF'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldırıyla ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Göztepe Fenerbahçe maçında yaşananlara ilişkin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sahaya inmesini eleştirdi. Açıklamada ayrıca "misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" denildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında dün oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylar hakkında açıklamada bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe müsabakasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır. Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Yaşanan olayların futbolda oluşturmak istenilen "kardeşlik iklimi"ne faydası olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Futbolun tüm paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz. Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır."

Koç'u iterek yere düşüren zanlıya ev hapsi verildi

Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı.