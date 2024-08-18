Galatasaray, Batista Mendy'nin peşinde

Galatasaray'ın Trabzonspor forması giyen Fransız futbolcu Batista Mendy'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

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Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Okan Buruk yönetiminde art arda 3. şampiyonluğunu hedefleyen sarı-kırmızılı takımda gündem transfer.

Savunmada ve orta sahada görev alabilen bir ismi renklerine katmak isteyen Galatasaray, Süper Lig'den bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİ MENDY

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, Trabzonspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha Batista Mendy'yi gündemine aldı.

Haberde; Mendy'nin geride kalan sezonda Türkiye'de önemli bir etki bıraktığı kaydedilirken, Galatasaray'ın kısa süre içinde Trabzonspor'a resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ 2027 YILINA KADAR SÜRÜYOR

Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezon 4.4 milyon euro karşılığında Angers'tan transfer edilmişti.

PİYASA DEĞERİ 9.5 MİLYON EURO

9.5 milyon euro piyasa değeri bulunan Mendy, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 28 maçta 1 gol 1 asistlik performans göstermişti.